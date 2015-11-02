Коаліція не знайшла спільної мови щодо виборів у Маріуполі і Красноармійську

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам після Погоджувальної ради голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко,

На запитання, чи домовилася коаліція щодо виборів у Маріуполі та Красноармійську, Луценко відповів: “Ні, коаліція, на жаль, не знайшла спільної мови по цих питаннях”.

Він нагадав, що “БПП” і “Народний фронт” пропонують провести “етап голосування 15 листопада”, а “Батьківщина” і “Самопоміч” “заперечують це та пропонують різні варіанти, які відтягують вибори аж до наступного року”. Водночас, зауважив Луценко, альтернативний законопроект “Самопоміч” і “Батьківщина” не надають.

На переконання Луценка, має бути внесений законопроект, який пройде розгляд у профільному комітеті Верховної Ради та буде винесений на голосування парламенту.

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“Цей законопроект має бути узгоджений фракціями коаліції. Голосування половини коаліції і позакоаліційних фракцій у цьому питанні, з моєї точки зору, є неприпустимим з політичних мотивів.”, - сказав Луценко.

Крім того, він зазначив, що сьогодні під час зустрічі його фракції з президентом Петром Порошенком обговорюватимуться підсумки виборів, які пройли 25 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли скористатись своїм конституційним правом і взяти участь у місцевих виборах.