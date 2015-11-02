У МВС вважають відповідальним за зрив виборів у Маріуполі особисто Охендовського

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили радники міністра внутрішніх справ Іван Стойко та Зорян Шкіряк.

За словами Шкіряка, він "все-таки хотів би ще раз звернутися до ЦВК, зокрема до її голови пана Охендовського, який дуже вміє говорити про законність тих чи інших речей, пам'ятати про свою головну місію і не підміняти поняття. Особисто я вважаю, що дуже велика роль у негативних наслідках першого туру (виборів) є у зв'язку з бездарною, а часом злочинною роботою ЦВК".

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У свою чергу Стойко зазначив, що зрив виборів у Маріуполі - це відповідальність особисто Охендовського, який вчасно не втрутився у ситуацію і не розпорядився оперативно прийняти рішення про друк бюлетенів в іншому місці.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах в Маріуполі.

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Маріупольський виборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети "Приазовський робочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

У зв'язку з цим Маріупольський тервиборчком звернувся до ЦВК з вимогою перенести дату виборів.

Міліція проводить розслідування подій, які призвели до зриву виборів у Маріуполі.

Сам же Охендовський вважає, що політичні сили в Маріуполі спочатку були налаштовані на зрив виборів і категорично заперечує провину ЦВК в цьому.