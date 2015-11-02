Засідання суду по справі Корбана (запис)

У Новозаводському районному суді Чернігова відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадію Корбану.

Як передає кореспондент УНІАН, суд розпочався близько 17.00 у невеликому приміщенні, тому не всі журналісти змогли потрапити на засідання. Правоохоронці закрили й охороняють вхід у приміщення.

Судове засідання переносили декілька разів упродовж дня: спочатку було анонсовано на 10.00, потім на 13.00 і на 16.00.

Зранку близько 100 активістів прийшли до будівлі суду з прапорами та плакатами з написами на підтримку Корбана.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки у членів «УКРОПу». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Надалі стало відомо, що Корбана утримують у слідчому ізоляторі СБУ.

У Дніпропетровську також був затриманий помічник народного депутата, члена політради партії "УКРОП" Бориса Філатова Михайло Кошляк.