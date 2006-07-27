На круглий стіл до Секретаріату Президента прибув Кравчук

На загальнонаціональний круглий стіл, який о 16.00 має розпочатися в Секретаріаті Президента України, прибувають його учасники – представники різних політичних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, до Секретаріату прибув і перший Президент України Леонід КРАВЧУК, який повідомив, що отримав запрошення від Президента Віктора ЮЩЕНКА.

За його словами, він готовий висловити власні думки щодо виходу з кризової ситуації, яка склалася в українському політикумі.

На запитання УНІАН, який, на його думку, вихід із кризи був би найкращим, Л.КРАВЧУК відповів: «Взяти за основу те, що є, а є коаліція (антикризова), вона створена за законом, і шукати в рамках домовленостей з коаліцією шляхи розв’язання проблем, які стоять перед Україною».

На уточнююче запитання, чи йдеться про необхідність приєднання до коаліції «Нашої України», Л.КРАВЧУК висловив думку, що «це був би найкращий варіант. «Наша Україна» за політичним змістом і за постаттю Президента не може бути в опозиції».

Як повідомляв УНІАН, у заході візьмуть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія), а також громадські діячі.