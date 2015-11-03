ГПУ зверталась до Гройсмана за сприянням у допиті 112 депутатів - нардеп

Фото відповіді на запит із ГПУ народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Лещенко опублікував у своєму Facebook.

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У документі йдеться про те, що ще у квітні 2015 року ГПУ направила Володимирові Гройсману листа про "сприяння в організації викликів 112 народних депутатів восьмого скликання або забезпечення проведення їх допитів у приміщенні Верховної Ради України".

В ГПУ додали, що після направлення цього листа як свідків допитано лише 6 депутатів.

За словами Лещенка, Андрій Парубій, Оксана Продан та Мустафа Найєм мають бути прибрані з наведеного списку, оскільки були на допитах.

Додамо, що 2 листопада правоохоронці намагались вручити повістку на допит нардепові від "Опозиційного Блоку" Вадиму Новинському, проте в залі засідання його не було.