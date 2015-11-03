Новинський прийшов у Раду, але повістки для себе там не знайшов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

"Я зараз прийшов у Верховну Раду, в комітеті немає ніякої повістки щодо мене. Якщо хотіли щось зробити, потрібно було зробити правильно", - сказав депутат.

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На думку Новинського, напередодні на засіданні погоджувальної ради ВР було влаштовано "цирк".

На питання, у зв'язку з чим його викликають на допит, Новинський відповів: "Найсмішніше в тому, що мене викликають у якості свідка у справі, де компанія, в якій я є акціонером, є потерпілою".

Також Новинський запевнив, що "тікати" нікуди не збирається.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на погоджувальній раді з'явився начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх і заявив про намір вручити повістку Новинському.

Сайт Міністерства внутрішніх справ повідомив, що Головне слідче управління МВС розслідує низку кримінальних проваджень, зокрема за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, які стосуються конфлікту бенефіціарів торгової мережі "Амстор". В рамках цього розслідування виникла необхідність допиту Новинського як одного з кінцевих бенефіціарів-учасників корпоративного конфлікту.

У той же день Новинський повернувся до Києва з Санкт-Петербурга.