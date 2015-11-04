Захист Корбана вимагає порушити справу проти заступника генпрокурора через можливий тиск на суд
Адвокат заявив, що поведінка заступника генерального прокурора Юрія Столярчука для нього "просто нонсенс".
Адвокати лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана вимагатимуть порушення кримінальної справи проти заступника генерального прокурора у зв'язку з інформацією про тиск на Печерський районний суд Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Корбана Андрій Богдан.
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Таким чином він прокоментував інформацію у ЗМІ, що заступник генерального прокурора Юрій Столярчук та ще один прокурор зустрічалися з головою Печерського суду в неробочий час.
"Звичайно, ми будемо реагувати. Ми будемо повідомляти усі європейські інституції, усіх послів. Ми будемо писати заяву про порушення кримінальної справи проти пана Столярчука. Тому що це є незаконний вплив на діяльність суду, оскільки ми всі знаємо, що розгляд має бути у Печерському суді сьогодні о 14:00", - сказав Богдан.
Адвокат заявив, що для нього це "просто нонсенс". "Заступник генерального прокурора приїжджає в суд, де буде слухатися політична справа. Справа по виборах, які не закінчилися, і здійснює тиск на суддів, здійснює тиск на керівництво суду. Я буду вимагати від керівництва суду суспільству пояснення: чому вони з ним зустрічалися? Це заборонено законом. Це заборонено Конституцією", - наголосив Богдан.
Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.
2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.
Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.
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У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.
Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.