Захист Корбана вимагає порушити справу проти заступника генпрокурора через можливий тиск на суд

Адвокати лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана вимагатимуть порушення кримінальної справи проти заступника генерального прокурора у зв'язку з інформацією про тиск на Печерський районний суд Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Корбана Андрій Богдан.

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Таким чином він прокоментував інформацію у ЗМІ, що заступник генерального прокурора Юрій Столярчук та ще один прокурор зустрічалися з головою Печерського суду в неробочий час.

"Звичайно, ми будемо реагувати. Ми будемо повідомляти усі європейські інституції, усіх послів. Ми будемо писати заяву про порушення кримінальної справи проти пана Столярчука. Тому що це є незаконний вплив на діяльність суду, оскільки ми всі знаємо, що розгляд має бути у Печерському суді сьогодні о 14:00", - сказав Богдан.

Адвокат заявив, що для нього це "просто нонсенс". "Заступник генерального прокурора приїжджає в суд, де буде слухатися політична справа. Справа по виборах, які не закінчилися, і здійснює тиск на суддів, здійснює тиск на керівництво суду. Я буду вимагати від керівництва суду суспільству пояснення: чому вони з ним зустрічалися? Це заборонено законом. Це заборонено Конституцією", - наголосив Богдан.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

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У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.