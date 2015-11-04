Штайнмайєр запрошує глав МЗС Франції, України і РФ провести переговори у "нормандському форматі"

Про це йдеться в повідомленні МЗС ФРН у Twitter.

«Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запрошує колег з Франції, України, Росії до Берліну у п'ятницю на переговори в «нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНардеп про результати переговорів "нормандської четвірки": Путін взяв курс на реінтеграцію Донбасу в Україну

Як повідомляв УНІАН, останній раз глави країн "нормандської четвірки" збиралися 2 жовтня в Парижі.