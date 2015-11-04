Штайнмайєр запрошує глав МЗС Франції, України і РФ провести переговори у "нормандському форматі"
15:38, 04 листопада 2015Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запрошує міністрів закордонних справ Франції, України і Росії провести 6 листопада переговори в «нормандському форматі» (Франція, Україна, Росія і ФРН).
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні МЗС ФРН у Twitter.
«Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запрошує колег з Франції, України, Росії до Берліну у п'ятницю на переговори в «нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, останній раз глави країн "нормандської четвірки" збиралися 2 жовтня в Парижі.
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