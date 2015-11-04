Корбан звернувся до іноземних послів із заявою, що Шокін і Грицак здійснюють над ним політичну розправу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в залі судових засідань у Печерському районному суді ввечері в середу.

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"Я офіційно перед ЗМІ ще раз звертаюся до посольств, до міжнародних послів і міжнародних організацій: те, що зараз відбувається - це політична розправа, влаштована Шокіним і Грицаком. Вони виконують зараз політичне замовлення. Хто це замовлення зробив, вони повинні відповісти на це питання", - наголосив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, лідера "УКРОПу" доставлено до Печерського суду без присутності його адвокатів.

Печерський райсуд раніше сьогодні переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

Лідера "УКРОПу" було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера "УКРОПу", оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.