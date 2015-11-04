Корбан просить перенести судове засідання на завтра
20:36, 04 листопада 2015Політика
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Лідер партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Геннадій Корбан заявив клопотання про перенесення судового розгляду на 5 листопада.
Корбан просить перенсти судове засідання на завтра / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Корбан зазначив, що оскільки немає його захисників, він просить суд перенести розгляд справи на четвер.
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У той же час присутні у залі народні депутати звернулися із клопотанням з'ясувати, чи є повідомлення про підозру. У разі його відсутності вимагають негайно відпустити Корбана із зали суду.
Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську.
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