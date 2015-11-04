Корбан просить перенести судове засідання на завтра

Як передає кореспондент УНІАН, Корбан зазначив, що оскільки немає його захисників, він просить суд перенести розгляд справи на четвер.

Читайте такожПечерський суд планує обрати Корбану запобіжний захід, адвокатів у судовій залі немає

У той же час присутні у залі народні депутати звернулися із клопотанням з'ясувати, чи є повідомлення про підозру. У разі його відсутності вимагають негайно відпустити Корбана із зали суду.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську.