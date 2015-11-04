Суд у справі Корбана оголосив перерву до ранку 5 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитала головуюча суддя після перерви, яка тривала більше години.

"Враховуючи відсутність захисників у судовому засіданні розгляд клопотання призначається на 9.00 5 листопада для забезпечення присутності захисників", - зазначила суддя.

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Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.