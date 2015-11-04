Купрій: Проти заступника генпрокурора Столярчука слід відкрити справу

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином він прокоментував інформацію про візит Столярчука та прокурора району до Печерського районного суду Києва у вівторок вранці.

«Однозначно, це була спроба, це однозначно була домовленість впливу на суд. Я вже подав відповідну заяву про злочин, тому що такий приїзд, коли будівля не працювала, і я хочу наголосити, жодна людина, цивільна або не цивільна за будь-якими справами судовими, не могла потрапити в середину. Тобто, тут відбувалися домовленості... І виникло запитання, а кому скаржитися на заступника генерального прокурора?», - сказав Купрій.

Читайте такожЗранку журналісти помітили заступника генпрокурора Столярчука під час таємничого візиту до Печерського Суду. Що він там робив - незабаром в ТСН

Він повідомив, що подав скаргу заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе. На його переконання, це єдина людина, яка може прийняти якесь процесуальне рішення.

«Ми вважаємо, що 214 стаття КПК, впродовж 24 годин повинно бути відкрите кримінальне провадження проти заступника генерального прокурора Юрія Столярчука за вплив, за тиск на суд у прийнятті рішення про незаконне затримання Геннадія Корбана», - заявив Купрій.

Як повідомляв УНІАН, адвокати лідера партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана сьогодні заявили, що вимагатимуть порушення кримінальної справи проти заступника генпрокурора Столярчука у зв'язку з інформацією про тиск на Печерський райсуд Києва.