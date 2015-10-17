Сакварелідзе: слідчі встановили нові масштаби незаконної діяльності одного з "діамантових" прокурорів

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник генерального прокурора - прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, коментуючи кримінальне провадження проти колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Читайте такожСкандальний екс-прокурор Корнієць запевняє, що вилучені діаманти були дрібними і дешевими"Кришування" виявленої нами схеми й вимагання грошей від представників підприємства з видобутку піску виявилося всього лише "вершиною айсбергу". У ході проведення досудового розслідування стало очевидно, що масштаб і діапазон незаконної діяльності одного з фігурантів набагато ширші, ніж можна було припустити", - написав Давид Сакварелідзе.

За його даними, зараз почався процес ознайомлення підозрюваних і адвокатів із матеріалами провадження. Після цього слідчі проведуть серію повторних допитів із урахуванням усіх виявлених обставин, щоб краще зрозуміти позицію захисту.

"Далі ми відкриємо матеріали досудового розслідування і ознайомимо з ними сторони провадження. У разі, якщо обвинувачувана сторона не буде штучно затягувати процес ознайомлення з матеріалами провадження, є всі шанси, що воно буде передано до суду в найкоротші терміни", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько $500 тис. і коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара").

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. 31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив Шапакіна і Корнійця з органів прокуратури. 21 липня Апеляційний суд Києва зберіг Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту і змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн. 1 жовтня адвокат Корнійця повідомив, що його підзахисний звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, в якому просить визнати його звільнення незаконним, поновити на посаді та зобов'язати ГПУ виплатити йому середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу.