Конгресмен наполягає на наданні Україні зброї для визволення окупованих територій, щоб відволікти Росію від Сирії

Таку думку у ході слухань Комітету Палати представників США із закордонних справ озвучив конгресмен-республіканець від штату Алабама Мо Брукс, передає Голос Америки.

У ході слухань "Політика США після ескалації ситуації у Сирії з боку Росії", які тривають у Вашингтоні, Мо Брукс звернувся до присутніх у якості свідків представників Держдепу Вікторії Нуланд та Енн Паттерсон з питанням, чи розглядала адміністрація США можливість озброєння України з тим, щоб примусити Росію згорнути військову кампанію у Сирії.

При цьому Брукс зауважив, що Мінські угоди та режим припинення вогню в Україні не призвели до повернення Україні окупованих територій. Натомість, отримавши летальне озброєння зі США, на думку Брукса, Київ міг би розгорнути військову кампанію, спрямовану на повернення загарбаних територій і таким чином примусити Росію перекинути до України додаткові військові ресурси.

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На думку Брукса, Росія не зможе дозволити собі паралельне ведення потужних військових операцій у Сирії та Україні, відтак відновлення війни в Україні призведе до деескалазції військової присутності Москви у Сирії.

Брукс наголосив на тому, що Україна досі не отримала від США танки, ракети та інші види летального озброєння, яке б реально дозволило повернути території, загарбані підтримуваними Росією сепаратистами.

Брукс також закликав Нуланд та Паттерсон донести його думки до адміністрації Барака Обами.

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Прикметно, що озвучена Бруксом думка викликала обурення Вікторії Нуланд, яка перепитала, чи пропонує законодавець добиватись відновлення війни в Україні.

Позиція Мо Брукса отримала підтримку іншого конгресмена-республіканця Ренді Веббера. Останній висловив думку, що взяти на себе озброєння України для реалізації запропонованого Мо Бруксом сценарію, могли би союзники США на Близькому Сході, які мають бути зацікавлені у деескалації присутності Росії у Сирії.