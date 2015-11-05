ЦВК опублікувала результати першого туру в Миколаєві

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Дятлов отримав підтримку 44764 виборців (36,38%), Сєнкевич - 25904 (21,05%).

Третє місце посів діючий мер Юрій Гранатуров, висунутий на цих виборах партією "Наш край", що отримав 25496 голосів (20,72%).

У свою чергу Леонід Клименко ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") отримав результат в 6,49% (7986 голосів), Віталій Воронов ("Відродження") - 3,42% (4212 голосів), Олександр Гриценко (ВО "Батьківщина") - 2,71% (3336 голосів), Денис Жело (Партія простих людей) - 2,01% (2470 голосів).

Інші кандидати отримали менше 2% голосів. Серед них є кандидат Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"), за якого проголосувало 1,11%, або 1364 виборця.

Нагадаємо, що другий тур виборів пройде 15 листопада.