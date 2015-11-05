Лукаш повідомили про підозру у заволодінні 2,5 мільйонів гривень та службовому підробленні

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, заступник генерального прокурора України сьогодні повідомив про підозру Лукаш у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету України в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, Лукаш, яка перебувала у розшуку, повернулась в Україну і була затримана в Києві.

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Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу заявив, що Лукашпідозрюється у розкраданні більш як 2,5 млн грн з державного бюджету під час реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

«У нас є інформація, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину за ч. 5 ст. 191 (розкрадання коштів у особливо великих розмірах) і ст. 366 Кримінального кодексу України (службова підробка)», - повідомив Куценко.

Також він повідомив, що Лукаш вручать підозру та звернуться до суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

Лукаш була оголошена у розшук. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Крім того, 28 травня 2014 р. у прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.