Лукаш вручать підозру і звернуться до суду щодо запобіжного заходу – прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу в Києві.

"Зараз проводяться процесуальні дії, пов'язані з необхідністю повідомлення про підозру пані Лукаш", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала Лукаш в Києві.

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28 травня 2014 року в прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов'язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.

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Лукаш в жовтні 2013 року, обіймаючи посаду міністра юстиції, дала вказівку в.о. генерального директора ДП "Інформаційний центр" внести незаконні зміни в комп'ютерні програми, що забезпечують функціонування єдиних та державних реєстрів. Внаслідок таких дій у роботі реєстрів сталися збої, що призвело до несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки.