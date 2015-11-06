"Батьківщина" відмовляється брати участь у засіданнях Ради через інцидент між Тетеруком і Кужель

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на стоорінці в Facebook.

Також, "Батьківщина" вимагає від Генпрокуратури внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності.

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України негайно внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності і заарештувати його. Ми вважаємо, що фракція "Народний фронт", яка провела негідника у Верховну Раду, має позбавити його депутатського мандата. І поки ця людина залишається народним депутатом, ми як фракція "Батьківщина" не вважаємо за можливе брати участь у засіданнях Верховної Ради", - йдеться в заяві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.

У зв'язку з цим в «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності і заарештувати його.

Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.