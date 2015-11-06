Корбан заявляє, що вклав у "Фонд оборони країни" 200 мільйонів гривень для підтримки армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час судового засідання.

"За нашого сприяння, за сприяння нашої адміністрації (Дніпропетровська ОДА - УНІАН) ми зібрали волонтерів, і створили приватний "Фонд оборони країни". Приватний, а не державний, і ніякі бабусі, як сказав генпрокурор туди не платили ніяких грошей, тому що у нас навіть не було тризначного номера, оскільки для цього необхідно було отримати постанову Кабінету Міністрів", - заявив Корбан.

Як зазначив він, колишній голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський вклав у фонд до 1 мільярда гривень. "Куди я особисто влив близько 200 мільйонів гривень своїх власних коштів", - сказав Корбан.

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"І за ці гроші купувалися каски, бронежилети, купувалася взуття, форма, почали виготовлятися сухпайки для солдатів, тому що сухпайків теж не було. За ці гроші придбано транспорт...", - розповів Корбан.

Також він повідомив, що надавалася допомога Міністерству оборони та командування на східному фронті.