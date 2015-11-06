В Ужгороді перерахують голоси на виборах до міськради

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член виконкому Ужгородської міської ради Олександр Броді, опублікувавши відповідну постанову суду.

За його словами, позов був поданий, оскільки його політсила (Європейська партія України) виявила значні розбіжності в результатах голосування на виборах міськради.

"Визнати протиправними та скасувати протоколи Ужгородської МВК Закарпатської області від 30 жовтня 2015 року про підсумки голосування з виборів депутатів Ужгородської міської ради 25 жовтня 2015 року по округах 1-36. Визнати протиправним та скасувати протокол Ужгородської МВК Закарпатської області від 30 жовтня 2015 р. про результати голосування з виборів депутатів Ужгородської міської ради 25 жовтня 2015 р.", - сказано в судовому рішенні.

Суд також зобов'язав Ужгородську МВК повторно на підставі протоколів дільничних виборчих комісій встановити підсумки і результати виборів міськради.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку у дводенний строк з дня її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова Ужгородського міськвиборчкому Яків Чорнобук повідомив, що за даними ТВК, в міську раду пройшли кандидати 9 партій: від партії "Відродження" - 9, від "БПП "Солідарність" – 5, по 4 – від "Нашого краю" та партії "Патріот", по 3 депутати від ВО "Батьківщина", партії "Єдиний центр", Європейської партії та "Самопомочи" і 2 - від КМКС (Партії угорців України).

Ужгородська міська рада буде складатися з 36 депутатів. Своїх кандидатів на виборах висувала 21 партія.