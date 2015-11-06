Аналітика від Stratfor: що чекає Україну після місцевих виборів

Україну, швидше за все, очікує велика політична перестановка, після того, як партії правлячої коаліції показали невтішний результат на нещодавніх місцевих виборах, повідомляє у своєму звіті американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

"Цей капітальна струс, ймовірно, включатиме в себе перестановки в Кабміні, зокрема заміну кількох ключових міністрів та поширення дії громадської антикорупційної кампанії на великих олігархів", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що чинний проєвропейський уряд на чолі з Петром Порошенком і Арсенієм Яценюком, найближчим часом, швидше за все, залишиться без змін, але зростаюче тиск і політична нестабільність в Києві серйозно вплине на процеси всередині країни і відносини України з Росією і Заходом.

"Зростаюча нестабільність становища правлячої коаліції швидше всього буде мати важливі наслідки для українсько-російських відносин", - зазначає видання.

Зазначається, що ситуація на сході України трохи заспокоїлася: після тимчасового припинення вогню у вересні, ВСУ та сепаратисти, згідно з Мінськими угодами, відводять важке озброєння від лінії зіткнення. Тим не менш, після відновлення протягом останніх кількох днів бойових дій, секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що Україна може призупинити відведення техніки, якщо проросійські бойовики не припинять своїх провокацій з використанням важкого озброєння, зокрема мінометів.

Між тим, український уряд зосередився на розгляді спірних затримок конституційних реформ, які мають надати Донбаському регіону широкої автономії – це головна вимога Росії та сепаратистів.

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"Якщо Київ затягне з проведенням реформ до кінця року, на сході України може знову відновиться активна форма протистояння", - резюмує видання.