Яценюк розповів, яких міністрів планує звільнити протягом найближчих двох тижнів

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Politico.

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Арсеній Яценюк заявив, що протягом найближчих двох тижнів будуть звільнені міністри охорони здоров'я (Олександр Квіташвілі), енергетики (Володимир Демчишин) та освіти (Сергій Квіт).

Крім того глава уряду анонсував введення посади віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції.

За його словами, кадрові перестановки в Кабміні поки не узгоджені з Петром Порошенко і "рано говорити, хто це буде, оскільки це може зруйнувати коаліцію".

"Ми ведемо переговори з президентом, і чим швидше ми їх оголосимо, тим краще", - додав Яценюк.

Прем'єр-міністр визнав, що "були допущені помилки", і пообіцяв виправити їх "з новими людьми, які прийдуть в кабінет".

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі подав у відставку ще на початку червня, але Рада його звільнення не затвердила.