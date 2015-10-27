В ЄС зажадали замінити "четвірку Шокіна" через проблеми у створенні антикорупційної прокуратури

Це четверо одіозних прокурорів, яких генпрокурор призначив комісію, що повинна обрати кандидатури на адміністративні посади в Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП), передає "ЄвроПравда".

Зокрема, в листі Томбінський досить жорсткими фразами вимагає повністю замінити четвірку прокурорів.

"На думку експертів, яка опублікована у звіті за результатами візиту до України протягом 31 серпня - 4 вересня, процес обрання спеціальної антикорупційної прокуратури ризикує стати високо політизованим і давати надмірний вплив генеральному прокурору України", - йдеться у листі посла Томбінського.

Водночас посол ЄС пропонує, щоб нових кандидатів визначили представники громадянського суспільства.

На думку представника ЄС, для формування незалежної Спеціальної антикорупційної прокуратури необхідно змінити закон "Про прокуратуру".

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"Закон повинен бути змінений таким чином, щоб посилити гарантії незалежності процедури виборів (кандидатів на призначення на посади у САП)", - йдеться у листі за підписом Томбінського.

Як зазначають джерела, більш детальні вимоги Томбінський передав на зустрічі з заступником глави АП Костянтином Єлісєєвим.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор України Віктор Шокін відмовився виконувати пункти Плану дій з візової лібералізації, чим поставив під загрозу можливе скасування віз до ЄС.