Яценюк закликав депутатів ухвалити антикорупційні закони вже наступного тижня

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав народних депутатів України ухвалити закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією наступного пленарного тижня. Як повідомляє Урядовий портал, про це він сказав сьогодні у «10 хвилинах з Прем’єр-міністром».

Глава уряду зазначив зазначив, що такі закони працюють у всіх країнах-членах ЄС. «В українців є національна мета – стати членами Європейського Союзу. Не ставайте на шляху цієї мети, а зробіть все, щоби ми разом пройшли цей шлях», - наголосив Яценюк.

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Прем’єр-міністр переконаний, що іншого шляху, окрім шляху реформ, не існує: «Усі країни-члени Європейського Союзу пройшли аналогічний шлях, який Україна проходить зараз. Вони це робили 20 років тому. Нам це необхідно робити невідкладно».

Також Яценюк зупинився на порядку денному, який парламент має завершити до кінця поточного року.

Насамперед Рада має проголосувати за ключові закони, які дають можливість Україні отримати безвізовий режим для громадян країни.

Окрім того, на порядку денному ухвалення пакету законів щодо системи освіти та охорони здоров'я, а також формування нового Державного бюро розслідувань.

Яценюк також наголосив, що Уряд України 11 грудня відзвітує перед українським народом і парламентом про рік своєї діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання після того, як в парламенті не було достатньої кількості депутатів для ухвалення законопроектів, які стосуються виконання Плану дій щодо візової лібералізації.

Гройсман заявив, що ці законопроекти розглядатимуться у вівторок, 10 листопада.

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Під час засідання у четвер тривало з'ясування відносин між урядом та парламентом щодо норм цих законопроектів. Депутати не змогли знайти спільних підходів. Не вистачило голосів для відправлення на повторне друге читання й законопроекту № 2540а «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні».

Також Верховна Рада направила для підготовки до повторного другого читання до профільного комітету урядовий законопроект про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (№3040), який також необхідно ухвалити на виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.