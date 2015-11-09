Українці мають вимагати від нардепів виконання коаліційної угоди - Зубко

Про це заявив журналістам віце-прем`єр-міністр Геннадій Зубко у Житомирі після засідання круглого столу «Децентралізація – історія національного успіху», передає кореспондент УНІАН.

За його словами, громадяни сьогодні мають працювати саме з тими народними депутатами, яких вони обирали і вимагати від них, щоб вони виконували свої зобов’язання щодо коаліційної угоди.

"І тут вже громади повинні допомагати і голові Верховної Ради, і фракціям, які працюють в парламенті, щоб подивитися: що обіцяли депутати, коли йшли на вибори, що записано в коаліційній угоді, яким чином вони виконують ці повноваження, як ходять на засідання, як голосують, як підтримують ті чи інші законопроекти", - сказав Зубко.

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На думку віце-прем`єра, за умови такого спілкування нардепів із виборцями можна буде уникнути дострокових парламентських виборів. «Тоді за допомогою громадян і голові Верховної Ради, і уряду, і самій Верховній Раді як парламенту, який ухвалює закони, які сьогодні потрібні для України буде легше, і питань із приводу можливих (дострокових парламентських - УНІАН) виборів не буде», - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив сьогодні, що дострокові парламентські вибори можуть спричинити загострення і дестабілізацію ситуації в країні.

Також він вважає, що процес взаємодії у парламенті є достатньо складним, але «в рамках коаліції є резерви, щоб побудувати якісну роботу».