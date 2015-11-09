Держсекретар Фінляндії наголосив на необхідності дотримуватися стандартів ОБСЄ під час виборів на Донбасі

На цьому він наголосив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, який перебуває з робочим візитом у Фінляндії, повідомила прес-служба МЗС.

«Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього порядку денного, розвиток ситуації в Україні у контексті імплементації Мінських домовленостей, а також стан та перспективи розвитку відносин Фінляндії та України з РФ. Було констатовано важливість дотримання режиму припинення вогню, виконання домовленостей щодо відводу озброєння та верифікації цього процесу СММ ОБСЄ, припинення з боку РФ підтримки незаконних збройних формувань, а також створення передумов для відновлення за сприяння СММ ОБСЄ повного контролю за українсько-російським кордоном», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що було також відзначено важливість просування політичного процесу врегулювання ситуації на сході України.

«Сторони висловили сподівання на повернення РФ у міжнародно-правове русло шляхом скасування неправомірних рішень у контексті анексії Криму, звільнення заручників та незаконно утримуваних на території РФ громадян України, зокрема народного депутата Надії Савченко», - додали в МЗС.

У відомстві також зазначили, що у ході перемовин Фінляндія підтвердила готовність надавати подальшу дієву підтримку у процесі впровадження системних реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС як важливого інструменту модернізації та розвитку України.

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Як повідомляв УНІАН раніше, на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" в Берліні докладно обговорювалося питання доступу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в окуповані бойовиками райони Донбасу. Також Клімкін наголосив, що вибори в Донбасі повинні відповідати українському законодавству і нормам ОБСЄ. Міністр також звернув увагу, що організацією виборів і контролем процесу повинна займатися ЦВК України.