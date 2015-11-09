Держсекретар Фінляндії наголосив на необхідності дотримуватися стандартів ОБСЄ під час виборів на Донбасі
Державний секретар Фінляндської Республіки Петер Стенлунд наголосив на необхідності дотримання українського законодавства та загальновизнаних стандартів ОБСЄ при організації виборчого процесу в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.
На цьому він наголосив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, який перебуває з робочим візитом у Фінляндії, повідомила прес-служба МЗС.
«Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього порядку денного, розвиток ситуації в Україні у контексті імплементації Мінських домовленостей, а також стан та перспективи розвитку відносин Фінляндії та України з РФ. Було констатовано важливість дотримання режиму припинення вогню, виконання домовленостей щодо відводу озброєння та верифікації цього процесу СММ ОБСЄ, припинення з боку РФ підтримки незаконних збройних формувань, а також створення передумов для відновлення за сприяння СММ ОБСЄ повного контролю за українсько-російським кордоном», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що було також відзначено важливість просування політичного процесу врегулювання ситуації на сході України.
«Сторони висловили сподівання на повернення РФ у міжнародно-правове русло шляхом скасування неправомірних рішень у контексті анексії Криму, звільнення заручників та незаконно утримуваних на території РФ громадян України, зокрема народного депутата Надії Савченко», - додали в МЗС.
У відомстві також зазначили, що у ході перемовин Фінляндія підтвердила готовність надавати подальшу дієву підтримку у процесі впровадження системних реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС як важливого інструменту модернізації та розвитку України.
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Як повідомляв УНІАН раніше, на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" в Берліні докладно обговорювалося питання доступу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в окуповані бойовиками райони Донбасу. Також Клімкін наголосив, що вибори в Донбасі повинні відповідати українському законодавству і нормам ОБСЄ. Міністр також звернув увагу, що організацією виборів і контролем процесу повинна займатися ЦВК України.