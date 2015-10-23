Меркель: Закон про вибори на Донбасі треба ухвалити після погодження в рамках Контактної групи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що вибори у тимчасово окупованих районах Донбасу повинні бути проведені за стандартами Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ), але законодавча база цих виборів повинна бути прийнята після погодження в рамках Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії та ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні, який перебуває з робочим візитом у ФРН.

"Ми працюємо над тим, щоб територіальна цілісність України була повернута", - наголосила Меркель.

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Як зазначила канцлер, вибори на усій території Донбасу повинні відповідати критеріям БДІПЛ/ОБСЄ.

"Певно, що вибори повинні бути проведені до стандартів БДІПЛ, і в Тристоронній контактній групі ведеться про це саме мова. Після того, як це буде врегульовано, потім можна створити відповідне законодавство і тоді лише можна провести вибори, але надзвичайно важливим кроком було те, що день виборів у Донецьку і Луганську було пересунуто, тобто, у нас з політичної точки зору є час, щоб у нас були проведені подальші консультації", - наголосила Меркель.

Як повідомлялося, президент Франції Франсуа Олланд після переговорів у «нормандському форматі», які відбулися 2 жовтня в Парижі, заявив про домовленості про те, що для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу «буде ухвалено окремий закон».

6 жовтня ватажки «ЛНР» і «ДНР» перенесли заплановані на 18 жовтня та 1 листопада «місцеві вибори» на 2016 рік.