Блокуючі безвізові закони депутати вимагають розширити права диппаспортів - Геращенко

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила голова парламентського комітету з євроінтеграції Ірина Геращенко. "В адміністрацію президента до Президента надійшов депутатський запит, підписаний біля 40 депутатами ВРУ, в т.ч. від фракції радикальної партії, із зверненням розширити можливості використання дипломатичного паспорту народними обранцями", - написала депутат.

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За словами Ірини Геращенко, депутати мотивують своє звернення тим, що через деякі обмеження використання диппаспорту, вони не можуть здійснювати "термінові службові відрядження за кордон".

"Це звучить комічно і ганебно, в умовах, коли самі ж депутати блокують безвізові закони", - підсумувала Ірина Геращенко.