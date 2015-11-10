ДТП з Тєрєховим: поліція підтвердила наявність другої фури, яка його "підрізала"

Про це заявили у поліції, передає ТСН.

"Призначені дві експертизи. Трасологічна експертиза – щоби з'ясувати, по-перше, як себе поводила машина, з якою швидкістю вона могла рухатися. І експертиза транспортних засобів", - заявила речник дніпропетровського управління поліції Анна Старчевська.

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У лікарні Євген Тєрєхов заявив, що був тверезий, здав кров. Машина йому не належить, її взяв у знайомих, поки власне авто у ремонті. Під час аварії було дві вантажівки, одна з яких його несподівано підрізала.

У поліції кажуть, що наявність другої фури підтвердив правоохоронцям ще один учасник ДТП.

"Третя машина була. Встановлено, яка машина. Зараз ми визначаємося з тим, хто був за кермом. Розшукуємо", - повідомила Старчевська.

У неділю вранці 26-річний Євген Тєрєхов за кермом Porsche Cayenne врізався у вантажівку і травмував голову та хребет. Найближчі два тижні він залишатиметься у відділенні нейрохірургії.

Його стан ускладнюється тим, що торік під час боїв біля Мар'їнки він зазнав важкого мінно-вибухового поранення. Загалом було понад сто осколків у тілі, медики ледве врятували йому життя, а замість понівечених кісток черепа встановили титанову пластину. Під час ДТП вона могла тріснути.

У лікарні кандидат у мери Павлограду озвучив свою версію зіткнення з фурою. За його словами, вантажівка торговельної марки "Брусничка" підрізала автомобіль, в якому він їхав додому. Після цього Тєрєхов потрапив під колеса вантажівки іншої торгової мережі "АТБ".