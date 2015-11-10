У Чернівцях троє студентів отримали три роки умовно за підкуп на користь "Рідного міста"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"9 листопада 2015 року Шевченківським районним судом м. Чернівці винесено рішення: трьох студентів місцевого вузу як виконавців злочину щодо підкупу виборців засудити до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік", - написав він.

Аваков зазначив, що самі студенти у скоєнні цього злочину повністю покаялися.

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У той же час, за даними МВС, замовник злочину ховається за кордоном і оголошений в розшук. Його цинічність Аваков назвав кричущою.

За його словами, будучи доцентом однієї з кафедр Чернівецького національного університету та балотуючись у депутати міськради від партії "Рідне місто", замовник втягнув у злочинну групу своїх студентів.

"20 тисяч гривень... Роздача за списками, розсилка і контроль голосування через месенджер і фотографування факту голосування", - розповів Аваков.

"Упевнений, (він) буде в рамках Інтерполу знайдений і екстрагований в Україну для суду", - додав міністр.

Зазначимо, що, згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, єдиним кандидатом чоловічої статі від "Рідного міста" у Чернівецьку міськраду, що є доцентом ЧНУ, був доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Ростислав Білик. За підсумками виборів він став депутатом міськради.

Цей же чоловік розшукується МВС, згідно даних на сайті відомства.