Микола Вересень запросить до студії Віталія Кличка

10:22, 23 травня 2008
Політика
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Сьогодні  23  травня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Віталій КЛИЧКО, депутат Київради, почесний чемпіон світу з боксу за версією WBC. 

Також  23 травня о 16.40  на телеканалі СІТІ  повтор інтерв`ю  Дениса КОМАРНИЦЬКОГО - голови фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді

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