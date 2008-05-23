Микола Вересень запросить до студії Віталія Кличка

Сьогодні 23 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Віталій КЛИЧКО, депутат Київради, почесний чемпіон світу з боксу за версією WBC.

Також 23 травня о 16.40 на телеканалі СІТІ повтор інтерв`ю Дениса КОМАРНИЦЬКОГО - голови фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді