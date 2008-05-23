Микола Вересень запросить до студії Віталія Кличка
10:22, 23 травня 2008Політика
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Сьогодні 23 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Віталій КЛИЧКО, депутат Київради, почесний чемпіон світу з боксу за версією WBC.
Також 23 травня о 16.40 на телеканалі СІТІ повтор інтерв`ю Дениса КОМАРНИЦЬКОГО - голови фракції Блоку Л.Черновецького в Київраді
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