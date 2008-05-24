Блок Тимошенко "незрозуміле" громадянство Жванії не бентежить?
17:02, 24 травня 2008Політика
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У Турчинова - жодних претензій до кандидата
|Олександр ТУРЧИНОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття змагань у грі «Що? Де? Коли?» на Кубок України.
«Це подання наших союзників і це їх квота. Ми не бачимо жодних підстав її переглядати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада звільнила Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету України.
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