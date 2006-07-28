Янукович мав зустріч із заступником держсекретаря США
15:50, 28 липня 2006Політика
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Про НАТО нібито не говорили
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з другим заступником Державного секретаря США Девідом КРАМЕРОМ.
Про це повідомляє Персональний інформаційний сервер лідера Партії регіонів.
Під час зустрічі була обговорена політична ситуація, що склалася в Україні, шляхи її вирішення та стабілізації у суспільстві. Крім того, йшлося про перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну, розвиток економічних відносин між Україною, Європою та Російською Федерацією.
Д.КРАМЕР та В.ЯНУКОВИЧ також обговорили шляхи поглиблення україно-американських відносин.
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