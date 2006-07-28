Янукович мав зустріч із заступником держсекретаря США

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з другим заступником Державного секретаря США Девідом КРАМЕРОМ.

Про це повідомляє Персональний інформаційний сервер лідера Партії регіонів.

Під час зустрічі була обговорена політична ситуація, що склалася в Україні, шляхи її вирішення та стабілізації у суспільстві. Крім того, йшлося про перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну, розвиток економічних відносин між Україною, Європою та Російською Федерацією.

Д.КРАМЕР та В.ЯНУКОВИЧ також обговорили шляхи поглиблення україно-американських відносин.