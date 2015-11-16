У Запоріжжі на виборах мера переміг самовисуванець Буряк - міськвиборчком

Підсумки другого туру виборів міського голови Запоріжжя сьогодні озвучив журналістам керівник міськвиборчкому Андрій Кондратенко, передає кореспондент УНІАН.

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За його словами, участь у голосуванні 15 листопада в Запоріжжі взяли 222 тис. 362 виборці.

"За Володимира Буряка – 123 тис. 682 голоси, за Миколи Фролова – 87 тис. 814 голосів. У відсотковому співвідношенні: за Володимира Буряка - 58,48%, за Миколу Фролова – 41,52%", - сказав Кондратенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у другому турі виборів міського голови Запоріжжя змагалися Буряк - самовисуванець, головний інженер "Запоріжсталі", що отримала за підсумками виборів 25 жовтня 83 тис. 029 голосів, і Фролов (БПП "Солідарність"), що пройшов у другий тур виборів з 33 тис. 798 голосами виборців.