Штаб АТО: місія ОБСЄ не надала жодного звіту щодо відведення зброї бойовиками

Місія ОБСЄ підтвердила повне відведення силами АТО озброєнь від лінії розмежування, проте не надала жодного звіту про відведення зброї бойовиками.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала 59 вантажівок з вугіллям, яке вивозили до РосіїЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Про повне відведення озброєння сил АТО від лінії фронту верифіковано місією ОБСЄ, натомість жодного звіту ОБСЄ щодо відведення озброєнь незаконних збройних формувань досі немає», - підкреслив він.