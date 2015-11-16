Штаб АТО: місія ОБСЄ не надала жодного звіту щодо відведення зброї бойовиками
13:11, 16 листопада 2015Політика
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Місія ОБСЄ підтвердила повне відведення озброєнь силами АТО, проте не надала жодного звіту щодо бойовиків – Лисенко
Штаб АТО: ОБСЄ підтвердила повне відведення силами АТО озброєнь / фото: УНИАН
Місія ОБСЄ підтвердила повне відведення силами АТО озброєнь від лінії розмежування, проте не надала жодного звіту про відведення зброї бойовиками.
Читайте такожОБСЄ зафіксувала 59 вантажівок з вугіллям, яке вивозили до РосіїЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«Про повне відведення озброєння сил АТО від лінії фронту верифіковано місією ОБСЄ, натомість жодного звіту ОБСЄ щодо відведення озброєнь незаконних збройних формувань досі немає», - підкреслив він.
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