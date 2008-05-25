У Києві на одній з дільниць міліція затримала двох журналістів

Сьогодні близько 14.00 на виборчій дільниці №53 у Печерському районі Києва співробітники органів внутрішніх справ затримали двох журналістів газети всеукраїнського об`єднання «Свобода»: Тараса БОДНАРА та Миколу КІНДЗЕРСЬКОГО, які спостерігали за ходом голосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», за поясненнями міліціонерів, затриманих доставлено у Печерський райвідділ міліції для з`ясування особистості.

ВО «Свобода» розцінює дії міліціонерів як порушення прав журналістів та виборчого законодавства і вимагає офіційних пояснень з боку Міністерства внутрішніх справ України.