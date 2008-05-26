Влада спокушає інвесторів тюрмами

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що виправні колонії, в’язниці та слідчі ізолятори мають бути винесені за межі міст.

Як передає “Німецька хвиля”, за словами міністра, переважна більшість пенітенціарних закладів України не відповідають міжнародним стандартам. Більшість таких приміщень збудовані ще сто років тому.

Як зазначив М.ОНІЩУК, на нові тюрми держава грошей не має, а тому лише вітатиме пропозиції інвесторів збудувати нові в’язниці за містом, а взамін отримати в розпорядження старі тюремні приміщення.

Як зазначила з цього приводу правозахисник Наталія КРІСМАН, зокрема, для Львова це питання дуже актуальне, адже практично у центрі розташовані два слідчих ізолятори та в’язниця строгого режиму. Втім, вона зазначила, що до кожного об’єкту пенітенціарної установи мусить бути окремий підхід. Наприклад, на місці, де нині розташовано Львівський слідчий ізолятор, інвестори не зможуть відкрити розважальний заклад з огляду на трагічну історію будівлі – колишній монастир та „катівня” людей. Також владі слід буде врахувати інтереси працівників цих установ, адже їм доведеться щодня долати великі відстані. Усі ці проекти влада повинна виносити на публічне обговорення, переконана правозахисник.