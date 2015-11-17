Глава МЗС Литви: Україні ще потрібно виконати "певну роботу" для отримання безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Швеції та України Маргот Вальстрьом і Павлом Клімкіним.

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Зокрема, говорячи про перспективи отримання Україною безвізового режиму з ЄС у 2016 році, Лінкявічус наголосив, що "існують шанси, але це не є дарунком. Певна робота повинна бути зроблена".

Також говорячи про міжнародні обставини та ситуацію, він запевнив, що Україна залишатиметься на світовому порядку денному.

Він зазначив, що Литва та Швеція готові і надалі бути відданими Україні, демонструвати солідарність і підтримку.