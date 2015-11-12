Євродепутати закликали ВР вирішити всі питання, пов'язані з виконанням Україною Плану дій з візової лібералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі групи депутатів Європарламенту, які працюють з Україною: голови Комітету із закордонних справ Ельмара Брока (група європейських народників, Німеччина), доповідача по Україні Яцека Саріуша-Вольського (європейські народники, Польща) і голови делегації у Комітеті асоціації Андрія Пленковича (європейські народники, Хорватія).

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Європарламентарії вітають ухвалені Верховною Радою України закони, необхідні для лібералізації візового режиму, і закликають вирішити питання, які ще залишаються.

"Ми висловлюємо вдячність Верховній Раді за прийняття пакету законів, необхідних для позитивної оцінки виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму", - заявили євродепутати.

Вони наголосили, що із "задоволенням відзначають цей важливий крок", зроблений після обговорення з депутатами Європарламенту, яке відбулося минулого тижня у Києві з народними депутатами України, з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком в рамках міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

Євродепутати також відзначили "конструктивну позицію" фракцій Верховної Ради.

"Ефективно функціонуюча і стабільна коаліція проєвропейської більшості відповідає запиту українських громадян. Ми розуміємо, що ще є деякі невирішені питання, які необхідно доопрацювати, і закликаємо всі сторони вирішити їх якнайшвидше, щоб Європейська комісія до кінця року змогла надати позитивні рекомендації щодо лібералізації візового режиму", - наголосили європейські політики.

На їх переконання, введення безвізового режиму між Україною та ЄС принесе "відчутні результати для громадян України та сприятиме подальшій реалізації її європейської перспективи".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ВР ухвалила низку законів, які необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, прийнято закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом; закон про спецконфіскацію, закон про уточнення підслідності органів досудового розслідування; закон про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Також у першому читанні прийнято законопроект із «безвізового пакету» щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення чи затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців або осіб без громадянства.