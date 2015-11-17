На виборах в Нікополі переміг в.о. мера Фісак (БПП)
21:39, 17 листопада 2015Політика
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У другому турі виборів мера Нікополя (Дніпропетровська область) переміг виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фисак, висунутий партією "Блок Петра Порошенка".
Мером Ніпополя став Андрій Фисак / nikopol.net.ua
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Фісак отримав підтримку 16900 виборців, а його конкурент від партії УКРОП, виконавчий директор обласної федерації футболу Дмитро Бичков - 11823, що становить відповідно 58,84% та 41,16% від дійсних голосів, або 56,93% і 39,83% від усіх, хто проголосував.
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Явка в другому турі в Нікополі склала 29,17%.
Нагадаємо, у першому турі Фісак отримав 14649, або 33,26% голосів, у той час як за Бичкова проголосувало 7619, або 17,3% виборців.
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