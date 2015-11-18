В 2019 році Україна очолить виконком Європейської лісової комісії ФАО

Державне агентство лісових ресурсів України посилює міжнародну співпрацю та відтепер братиме безпосередню участь в роботі Європейської лісової комісії ФАО. Про це заявив голова агентства Олександр Ковальчук.

Зокрема, до складу Виконавчого комітету комісії обрано головного спеціаліста сектору міжнародних відносин Держлісагентства України Любов Полякову. Таке рішення прийняте під час спільної сесії з Європейською економічною комісією ООН в Швейцарії. В роботі сесії взяли участь 230 фахівців з 39 країн світу. «Ми вдячні міжнародним партнерам за високу оцінку та підтримку реформ в лісовій галузі України. Членство в виконкомі комісії для нас унікальний шанс перейняти найкращий світовий досвід, залучити до реалізації стратегії розвитку галузі ще більше спеціалістів та укріпити позиції нашої держави як одного з основних виробників та постачальників лісу в Європі», — сказав Олександр Ковальчук.

Крім України, до складу виконавчого комітету входять представники лісової адміністрації Бельгії та Нідерландів. До 2017 року роботою комітету керує представник Туреччини. Україна матиме нагоду очолити виконком Європейської лісової комісії у 2019 році. Крім налагодження міжнародної співпраці, участь Держлісагентства в роботі Європейської лісової комісії ФАО та її Виконавчого комітету означатиме врахування інтересів лісового господарства України при формуванні політики ФАО.