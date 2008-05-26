Луценка викликають на допит

О 16.00 міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повинен з`явитися в Генпрокуратуру на допит у своїй кримінальній справі. Цікаво, що веде цю справу особисто начальник Головного слідчого управління.

Нинішня кримінальна справа складається з двох об`єднаних справ, порушених раніше. Йдеться про нецільове використання службового авіатранспорту (ще в 2006 році в свою першу міністерську каденцію Луценко нібито літав службовим літаком під час відпустки), а також про відому бійку між главою МВС і мером Києва. Справу про бійку спочатку розслідувала прокуратура Києва, але тепер її забрала ГПУ.

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