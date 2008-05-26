Ющенко відмінив указ про підпорядкування собі Внутрішніх військ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свій указ про виведення Внутрішніх військ з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ та підпорядкування їх Президенту.

Про це йдеться в Указі № 480/2008 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 25 травня 2007 року №474 «Про приведення системи управління Внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України», який опубліковано на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України підготувати та подати для внесення Президентом України у парламент як невідкладного законопроект про організацію, порядок діяльності та функції Внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО своїм указом вивів Внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Документ було підписано “з метою забезпечення запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам, недопущення використання Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в інтересах певних політичних сил, що створює загрозу національній безпеці України, приведення системи керівництва Внутрішніми військами як військовим формуванням у відповідність із Конституцією України, на виконання частини другої статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої, частини третьої статті 106, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України”.