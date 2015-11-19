Повідомлення про замінування Закарпатської облради виявилося хибним – поліція

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Ужгородському відділі Головного управління національної поліції України в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, інформація про замінування сесійного залу, де проходило перше засідання Закарпатської обласної ради VII скликання, надійшла в поліцію близько 14:00 – у той час, коли у сесійній залі тривало таємне голосування щодо обрання голови обласної ради. Проте навіть після оголошення в сесійній залі повідомлення про мінування, депутати та присутні журналісти не вийшли із залу. Депутати продовжували процедуру голосування.

На місце виїхали співробітники поліції, кінологи, співробітники Управління ДСНС в Закарпатській області, а також швидка допомога.

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У сесійній залі провели обстеження кінологи з собакою і фахівці з саперними пристроями.

"В ході обстеження адміністративної будівлі вибухові пристрої та речовини не виявлено", - повідомили в поліції Ужгорода.

Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська облрада нового сьогодні не змогла обрати голову ради.

Єдиний кандидат на посаду голови ради, внесений у бюлетені для голосування, - представник ВО "Батьківщина" Олександр Кеменяш - не набрав необхідної кількості голосів. Отже, за відсутності інших кандидатур, депутати проголосували за оголошення перерви в засіданні до вівторка, 24 листопада.