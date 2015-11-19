Закарпатську облраду "замінували" під час обрання голови

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час першого засідання Закарпатської обласної ради VII скликання повідомив голова Золтан Ленд'єл.

Повідомлення про замінування надійшло в момент, коли почалося таємне голосування за кандидатуру голови Закарпатської обласної ради.

У бюлетені для голосування внесена одна кандидатура – представника ВО "Батьківщина" Олександра Кеменяша. Жодна інша політична група не висунула свого кандидата на посаду голови обласної ради.

Після повідомлення про замінування голосування не припинилося, депутати продовжили підходити до кабінки для голосування. Не залишили сесійну залу й представники ЗМІ та громадськості. Міліція проводить пошукові заходи.

За результатами місцевих виборів 25 жовтня до Закарпатської обласної ради пройшли 6 політичних партій: "Єдиний центр" (19 мандатів), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (15 мандатів), "Відродження" (11 мандатів), КМКС-Партія угорців України (8 депутатів), ВО "Батьківщина" (7) і "Опозиційний блок" (4).