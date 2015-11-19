Перепалки, замінування та викрадення урни: Закарпатська облрада не змогла обрати голову

Як передає кореспондент УНІАН, єдиний кандидат на посаду голови ради, внесений у бюлетені для голосування, - представник ВО "Батьківщина" Олександр Кеменяш, не набрав необхідної кількості голосів. За нього проголосували лише 32 депутати, один проти та один утримався (всього в облраді 64 депутати).

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Тому за відсутності інших кандидатур депутати проголосували за оголошення перерви в засіданні до вівторка, 24 листопада.

Перед початком процедури голосування за голову облради, під час перерви, оголошеної для обрання голови лічильної комісії, Кеменяш склав список депутатів, які підтримують його на посаду голови й оголосив про це.

Голова Закарпатської облдержадміністрації, перший номер в списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Геннадій Москаль у відповідь на таку інформацію почав закликати депутатів блокувати трибуну, щоб не допустити "ганебного голосування".

"Це мукачівський сценарій", - сказав Москаль. На викрики із зали, що це сесія не одного депутата, голова ОДА викрикнув, що це сесія "не одного клану". Звертаючись до Кеменяша Москаль сказав: "Ти хочеш так стати головою? Так ганебно стати? Я був в опозиції до Ющенка і Януковича, а не лизав задницю, як ти!".

Між депутатами почалася словесна перепалка. Відтак була оголошена перерва у засіданні.

Перепалки та перерви для проведення консультацій тривали більше трьох годин. Насамкінець Кеменяш попросив депутатів від "БПП «Солідарність" на переговори і вийшов із ними із сесійної зали.

Під час проведення цих переговорів головуючий оголосив, що зникла скринька для голосування. За якийсь час скриньку повернули, проте надійшло повідомлення про замінування сесійної зали обласної ради.

Попри суперечки та хибне повідомлення про замінування, голосування відбулося. Більшість депутатів Кеменяша не підтримали.

Як повідомляє Mukachevo.net, в ході голосування зламали кабінку для голосування, а також поцупили і розбили скриньку для голосування депутати від БПП "Солідарність" та "Відродження". І те, і інше оперативно було відновлено.

Як повідомляв УНІАН, в момент, коли почалося таємне голосування, надійшло повідомлення про замінування будівлі облради, однак ніхто не залишив сесійну залу і депутати продовжили підходити до кабінки для голосування. Міліція проводить пошукові заходи.