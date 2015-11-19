ГПУ буде розслідувати дії слідчих, які не допускали до Корбана лікарів і захисників – адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один з адвокатів політика – Олексій Шевчук.

"Друзі, ще один крок до перемоги у справі Геннадія Корбана. Печерський суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості за заявою про кримінальні правопорушення, вчинені слідчими Макєєвим і Скубою щодо Корбана Г. О. Тепер слідчі мають понести відповідальність за неналежну медичну госпіталізацію, ненадання можливості належного спілкування з адвокатами, недопуск захисту та багато іншого. Тільки системно і тільки в рамках чинного законодавства йдемо до перемоги...", – написав адвокат Шевчук.

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Геннадій Корбан перебуває під домашнім арештом у себе вдома в Дніпропетровську. 1 грудня повинні розглядатися апеляційні скарги захисту лідера УКРОПу і ГПУ на цей запобіжний захід. Після затримання Геннадія Корбана у Дніпропетровську до нього довгий час не допускали адвокатів не викликали йому «швидку».