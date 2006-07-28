Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО залишила Секретаріат Президента України, де досі не розпочався круглий стіл.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо від джерела з оточення Ю.ТИМОШЕНКО.

Тим часом переговори щодо підписання Універсалу національної єдності між політичними лідерами ще тривають.

Початок круглого столу планувався о 17.30.

Як повідомляв УНІАН, ще 27 липня, в перший день роботи круглого столу національного примирення Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не підписуватиме Універсал, хоча і згодна з ним. Вона вважає, що красиві слова не змінять світоглядних підходів різних політичних сил до вирішення складних питань розвитку України.