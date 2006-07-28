Тимошенко залишила Секретаріат Президента
23:47, 28 липня 2006Політика
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...де досі не розпочався круглий стіл
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО залишила Секретаріат Президента України, де досі не розпочався круглий стіл.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо від джерела з оточення Ю.ТИМОШЕНКО.
Тим часом переговори щодо підписання Універсалу національної єдності між політичними лідерами ще тривають.
Початок круглого столу планувався о 17.30.
Як повідомляв УНІАН, ще 27 липня, в перший день роботи круглого столу національного примирення Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не підписуватиме Універсал, хоча і згодна з ним. Вона вважає, що красиві слова не змінять світоглядних підходів різних політичних сил до вирішення складних питань розвитку України.
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