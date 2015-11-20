Корбан заявив про готовність дати свідчення щодо корупції в нинішній владі після реформування прокуратури і слідчих органів

Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Я володію інсайдерською інформацією, оскільки я в минулому був бізнесменом, і тому сьогодні я знаю, що «касиром» і батьком корупції в Україні є Ігор Кононенко, народний депутат, який контролює «Укртранснафту», низку держбанків, усі експортні контракти Одеського припортового заводу – разом з іншим членом фракції БПП, таким собі Олександром Грановським, який здійснює юридичне обслуговування», – сказав Геннадій Корбан.

За його словами, Кононенко платить «зарплату» депутатам фракції БПП – близько 5-10 тисяч доларів на одну людину.

Серед корупціонерів при владі Геннадій Корбан також назвав Олега Гладковського, раніше відомого під прізвищем Свинарчук. За його словами, ця людина курирує «Укроборонпром».

«Він сьогодні бере кредити в «Укрексімбанку» і може собі дозволити не віддавати по 340 млн. Він може собі дозволити вигравати тендери для компанії «Богдан-Моторз» у Дніпропетровську, в Черкасах, в Запоріжжі. Коли є «Південмаш», є львівський завод «Електрон», який виробляє чудові тролейбуси… Фактажу багато. Є маса інформації про австрійські холдинги пана Кононенка, про транзакції. Я думаю, що рано чи пізно Фінмоніторинг підтвердить – цю інформацію», – сказав Корбан.

Лідер УКРОПу зазначив, що має великий обсяг інформації і не збирається розкривати її відразу.

«Я думаю, що коли буде реформована система слідчих органів, система прокуратури, то, безумовно, ця інформація знадобиться. І коли будуть справді незалежні професійні слідчі, коли буде Національне бюро розслідувань, коли запрацює Антикорупційне бюро, весь цей фактаж знадобиться, і я готовий буду давати свідчення стосовно цього», – заявив політик.

Він також висловився щодо так званої деолігархізації в країні.

«З нашої точки зору, деолігархізація – це демонополізація. Є низка галузей, стратегічних для держави. Вони приносять державі прибуток і валюту. І, безумовно, кілька фізичних осіб контролюють цілі галузі економіки», – сказав Геннадій Корбан.

При цьому, за його словами, ці люди розуміють, що, будучи навіть заможними людьми, вони не можуть жити в країні, де дуже багато бідних.

«Потрібно створити рівні умови для всіх цих людей (монополістів), виробити однакові стандарти, правила і підходи. У програмі нашої партії записані норми, які ми запропонуємо всім цим людям для того, щоб відбулася демонополізація, насамперед, у стратегічно важливих галузях економіки України. І за рахунок цієї демонополізації ми будемо підвищувати соціальні стандарти життя людей», – сказав лідер УКРОПу.