Реактивних дронів РФ стало в рази більше: Ігнат назвав відсоток збиття

Маршрути запуску реактивних БпЛА противник постійно змінює.

Російські війська значно нарощують застосування реактивних дронів, збивати які значно складніше, ніж "Шахед-136". Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні серйозної атаки піддалися Київщина та Одещина. Як зазначив військовий, збито багато дронів, 5 балістичних ракет та майже всі крилаті ракети. Водночас за умов наявності більшої кількості ракет-перехоплювачів показник був би значно вищий, зазначив представник ПС України.

"Відсоток збитих дронів залишається великим, попри те, що сьогодні противник змінив тактику та застосовує більше реактивних БпЛА. Багато ракет не досягають цілей", - сказав Ігнат.

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Зокрема, за його словами, ворог може застосовувати, окрім "класичних" Іскандер-М, також корейські балістичні ракети KN-23, "Циркони" та С-400, яких фіксується дуже багато.

Як додав Ігнат, серед загальної кількості дронів, які противник сьогодні запустив по Україні, третина - реактивні БпЛА. Ворог запускає дрони по столиці різними маршрутами, серед яких один пролягає, у тому числі через Київське море. Багато безпілотників перехоплюється, однак певна кількість, все ж таки, проривається, зокрема сьогодні сталося влучання по житловому будинку.

За словами військового, Росія значно збільшила кількість дронів, якими атакує Україну, тільки за чотири доби їх кількість склала 800 одиниць. Така тенденція спостерігається з літа.

"Ворог наростив їхнє застосування у липні вп’ятеро - у порівнянні з червнем. Така ж тенденція продовжилась зараз, у серпні. І, станом на зараз, відомо, що у серпні було застосовано понад 2800 реактивних БпЛА. Відсоток збиття, звісно, менший ніж звичайних дронів", - зазначив Ігнат.

За його словами, реактивних дронів вдається збити близько 60%, у той час, як "класичних" "Шахедів" знищується 90-95%.

Як зазначив військовий, маршрути запуску реактивних БпЛА ворог постійно змінює. Наприклад, коли на певному напрямку Сили оборони мають посилення протиповітряної оборони, наступного разу противник може змінити маршрут та тактику застосування - вид засобів ураження, висоту прольоту тощо. Тому реагувати на дії росіян треба миттєво, наголосив Ігнат.

За словами військового, доводиться застосовувати різні засоби протидії, у тому числі авіаційні гармати, тому така робота українських пілотів є буквально "ювелірною". Бо потрібно так підібратися до засобу ураження противника, щоб збити його та одночасно не потрапити під уламки.

Атака РФ по Києву 1 веренся - що відомо

Нагадаємо, сьогодні вранці, 1 вересня, росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві на Подолі. Внаслідок атаки російського безпілотника сталася пожежа у 16-поверхівці в житловому комплексі "Місто квітів", що у Подільському районі.

Мер Віталій Кличко заявив, що відбулося загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 13-16-го поверхів. Троє людей постраждали. Сталося руйнування та пожежа. Вогнеборці ліквідували її на площі 100 кв. м.

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